Atelier : passez votre certificat d’étude !, Écomusée de la vie d’autrefois, Puisserguier

Informations pratiques

Atelier : passez votre certificat d’étude ! 19 et 20 septembre Écomusée de la vie d’autrefois Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Découvrez l’écomusée et repassez votre certificat d’études… comme autrefois !

Dans l’ancienne école des filles, construite au XIXᵉ siècle, l’association Les Mémoires de Puisserguier vous invite à plonger dans « Puisserguier au siècle dernier ».

Au programme :

Une exposition unique de plus de 3 500 objets retraçant la vie quotidienne d’antan.

Une salle de classe reconstituée : retrouvez l’ambiance de l’école d’autrefois, écrivez à la plume Sergent-Major et à l’encre violette sur de vieux pupitres en bois.

Histoire des outils d’écriture : présentation des instruments utilisés par les écoliers et leur maître.

Une immersion ludique et authentique qui séduira petits et grands !

Écomusée de la vie d’autrefois Rue de la Gaie Sortie, 34620 Puisserguier Puisserguier 34620 La Tuilerie Hérault Occitanie 06 76 47 20 57 http://ecomusee-de-puisserguier.webnode.fr https://www.facebook.com/corinnepresidente/;http://centrederessourcesdesmemoires.blogs.midilibre.com/ Musée des objets de la vie au siècle dernier, l’écomusée de la vie d’autrefois est installé dans l’ancienne école publique du village. Il comprend une salle de classe reconstituée, un intérieur d’autrefois, les commerces d’antan (épicerie, mercerie, salon de coiffure…), les pompiers et le garage. Il permet de découvrir la viticulture à travers différents outils et objets de vigne. À disposition : photos, cartes postales, documents anciens, livres, et revues. Accès par l’A9 sortie 36.

Découvrez l’écomusée et repassez votre certificat d’études… comme autrefois !

© Melkan Bassil