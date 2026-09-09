Visite commentée du château médiéval de Puisserguier et de sa salle d’interprétation des plafonds peints médiévaux, Château de Puisserguier, Puisserguier

Informations pratiques

Visite commentée du château médiéval de Puisserguier et de sa salle d’interprétation des plafonds peints médiévaux 19 et 20 septembre Château de Puisserguier Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

L’association ARESP vous fait découvrir les vestiges du château médiéval à travers une visite accompagnée de l’enceinte fortifiée et vous commente l’architecture et l’histoire de cet édifice de la période cathare, propriété des seigneurs vicomtes de Narbonne, culminant au centre du village de Puisserguier.

Dans une salle du château, un magnifique espace d’interprétation met en valeur les closoirs médiévaux issus du plafond peint de la maison du viguier qui ont été mis au jour il y a quelques années dans le village.

On peut admirer ces formidables vestiges du patrimoine médiéval qui ont été restaurés : personnages, écritures, héraldique, et autres animaux fantastiques, particulièrement bien conservés, ainsi que des vidéos et des tableaux explicatifs.

Organisé par l’ARESP.

Visites en continu, durée 45 min

Informations :

ARESP (Association de Recherche, d’Études et de Sauvegarde des Patrimoines)

06 62 14 70 96

mailto:j.chabbert1134@gmail.com

https://fr-fr.facebook.com/chateaude.puisserguier

Château de Puisserguier Rue Vauban, 34620 Puisserguier Puisserguier 34620 Hérault Occitanie 06 62 14 70 96 [{« link »: « mailto:j.chabbert1134@gmail.com »}, {« link »: « https://fr-fr.facebook.com/chateaude.puisserguier »}] Le village remonte à l’occupation Celte au premier âge du fer. La vidéo de la fouille des 230 tombes de la nécropole présente cette époque. La visite se poursuit avec la découverte commentée de l’église puis du château adjacent. Dans ce dernier le plafond de la maison du Viguier de 1499 vous fera découvrir les peintures de la renaissance et la découverte du secret de » la Dame aux fleurs » Parking boulevard Victor Hugo

L’association ARESP vous fait découvrir les vestiges du château médiéval à travers une visite accompagnée de l’enceinte fortifiée et vous commente l’architecture et l’histoire de cet édifice de la de…

© Melkan Bassil