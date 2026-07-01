Informations pratiques

Penne-d’Agenais

Atelier pêche nature

Maison de la pêche et de la nature Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 14:30:00

fin : 2026-08-07 16:30:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-28

Initiation pêche forfait tout inclus , prêt de matériel, pass’pêche & appâts.

Initiation pêche forfait tout inclus , prêt de matériel, pass’pêche & appâts. .

Maison de la pêche et de la nature Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 10 96 88

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English : Atelier pêche nature

Introductory fishing all-inclusive package, including equipment rental, fishing permit, and bait.

L’événement Atelier pêche nature Penne-d’Agenais a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Vallée du Lot et Garonne