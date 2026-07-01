Atelier pêche nature Penne-d’Agenais
vendredi 17 juillet 2026 · Penne-d'Agenais
Informations pratiques
Penne-d’Agenais
Atelier pêche nature
Maison de la pêche et de la nature Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 14:30:00
fin : 2026-08-07 16:30:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-28
Initiation pêche forfait tout inclus , prêt de matériel, pass’pêche & appâts.
Initiation pêche forfait tout inclus , prêt de matériel, pass’pêche & appâts. .
Maison de la pêche et de la nature Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 10 96 88
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English : Atelier pêche nature
Introductory fishing all-inclusive package, including equipment rental, fishing permit, and bait.
L’événement Atelier pêche nature Penne-d’Agenais a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Vallée du Lot et Garonne
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