UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Penne-d'Agenais

Atelier pêche nature Penne-d’Agenais

vendredi 17 juillet 2026 · Penne-d'Agenais

Atelier pêche nature Penne-d’Agenais

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Maison de la pêche et de la nature
Ville
47140 Penne-d'Agenais
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
10 10 Tarif de base plein tarif

Penne-d’Agenais

Atelier pêche nature

Maison de la pêche et de la nature Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 14:30:00
fin : 2026-08-07 16:30:00

Date(s) :
2026-07-17 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-28

Initiation pêche forfait tout inclus , prêt de matériel, pass’pêche & appâts.
Initiation pêche forfait tout inclus , prêt de matériel, pass’pêche & appâts.   .

Maison de la pêche et de la nature Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 10 96 88 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier pêche nature

Introductory fishing all-inclusive package, including equipment rental, fishing permit, and bait.

L’événement Atelier pêche nature Penne-d’Agenais a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Vallée du Lot et Garonne

À voir aussi à Penne-d'Agenais (Lot-et-Garonne)