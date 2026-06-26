Atelier peindre à la manière de … Paul Klee Le Clerjus
mercredi 23 septembre 2026 · Le Clerjus
Informations pratiques
Le Clerjus
Atelier peindre à la manière de … Paul Klee
3 rue des Ecoles Le Clerjus Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-09-23 14:00:00
fin : 2026-09-23 14:00:00
Date(s) :
2026-09-23
Avec Hélène, inspirez-vous des oeuvres de Paul Klee pour réaliser une ville remplie de maisons.
À partir de 4 ans • Sur inscriptionTout public
0 .
3 rue des Ecoles Le Clerjus 88240 Vosges Grand Est +33 3 56 32 12 29
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English :
Join Hélène and draw inspiration from the works of Paul Klee to create a city full of houses.
Ages 4 and up? Registration required
L’événement Atelier peindre à la manière de … Paul Klee Le Clerjus a été mis à jour le 2026-06-26 par OT EPINAL ET SA REGION
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