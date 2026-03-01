Atelier peinture de figurines Le Chat Chouette des jeux Pertuis
Atelier peinture de figurines Le Chat Chouette des jeux Pertuis dimanche 22 mars 2026.
Atelier peinture de figurines
Dimanche 22 mars 2026 de 14h à 18h. Le Chat Chouette des jeux 125 Rue Colbert Pertuis Vaucluse
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-03-22 14:00:00
fin : 2026-03-22 18:00:00
2026-03-22
Atelier peinture de figurines techniques avancée volumes, textures, nmm … Venez expérimenter en étant guidé par pong
Vous pouvez apporter vos figurines ou figurines de test possibles
N’hésitez pas à réserver auprès de votre chat chouette (téléphone, mail, facebook, instagram, discord) .
Le Chat Chouette des jeux 125 Rue Colbert Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 86 71 66 17 lechatchouettedesjeux@gmail.com
English :
Miniature painting workshop advanced techniques: volumes, textures, nmm? Come and experiment, guided by pong
You can bring your own figurines or possible test figurines
