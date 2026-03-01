Atelier peinture de figurines Le Chat Chouette des jeux Pertuis

Atelier peinture de figurines

Dimanche 22 mars 2026 de 14h à 18h. Le Chat Chouette des jeux 125 Rue Colbert Pertuis Vaucluse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2026-03-22 14:00:00

fin : 2026-03-22 18:00:00

2026-03-22

Atelier peinture de figurines techniques avancée volumes, textures, nmm … Venez expérimenter en étant guidé par pong

Vous pouvez apporter vos figurines ou figurines de test possibles

N’hésitez pas à réserver auprès de votre chat chouette (téléphone, mail, facebook, instagram, discord) .

Le Chat Chouette des jeux 125 Rue Colbert Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 86 71 66 17 lechatchouettedesjeux@gmail.com

English :

Miniature painting workshop advanced techniques: volumes, textures, nmm? Come and experiment, guided by pong

You can bring your own figurines or possible test figurines

