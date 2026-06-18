Atelier peinture en duo Champ roc Saint-Pal-de-Mons
Atelier peinture en duo Champ roc Saint-Pal-de-Mons jeudi 9 juillet 2026.
Saint-Pal-de-Mons
Atelier peinture en duo
Champ roc Atelier ARQIVI Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09 15:30:00
Date(s) :
2026-07-09
Venez peindre à deux avec votre enfant, un (e) ami(e) ou un parent à l’atelier ARQIVI avec l’aide de Laurence Teyssier. Une super expérience à vivre ensemble. Réservation obligatoire dans les bureaux de l’Office de Tourisme.
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Champ roc Atelier ARQIVI Saint-Pal-de-Mons 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 06 60
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English :
Come paint %E0 together with your child, a friend, or a parent %E0 at the ARQIVI workshop with the help of Laurence Teyssier. A great experience to enjoy together. Reservations are required at the Tourist Office.
L’événement Atelier peinture en duo Saint-Pal-de-Mons a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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