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Atelier peinture en duo Champ roc Saint-Pal-de-Mons

Atelier peinture en duo Champ roc Saint-Pal-de-Mons jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Champ roc

Adresse : Atelier ARQIVI

Ville : 43620 Saint-Pal-de-Mons

Département : Haute-Loire

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 15 15 15

Saint-Pal-de-Mons

Atelier peinture en duo

Champ roc Atelier ARQIVI Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09 15:30:00

Date(s) :
2026-07-09

Venez peindre à deux avec votre enfant, un (e) ami(e) ou un parent à l’atelier ARQIVI avec l’aide de Laurence Teyssier. Une super expérience à vivre ensemble. Réservation obligatoire dans les bureaux de l’Office de Tourisme.
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Champ roc Atelier ARQIVI Saint-Pal-de-Mons 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 06 60 

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English :

Come paint %E0 together with your child, a friend, or a parent %E0 at the ARQIVI workshop with the help of Laurence Teyssier. A great experience to enjoy together. Reservations are required at the Tourist Office.

L’événement Atelier peinture en duo Saint-Pal-de-Mons a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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