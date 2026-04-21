Festival Interfolk Saint-Pal-de-Mons
Festival Interfolk Saint-Pal-de-Mons jeudi 23 juillet 2026.
Saint-Pal-de-Mons
Festival Interfolk
Parc Sarrand (derrière la Mairie) Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Dans le cadre du festival d’Interfolk, venez découvrir un spectacle exceptionnel avec une troupe d’Afrique du Sud jeudi 23 juillet à 20h au Parc Sarrand (repli à la salle des fêtes si intempéries).
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Parc Sarrand (derrière la Mairie) Saint-Pal-de-Mons 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 06 60
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English :
As part of the Interfolk festival, come and discover an exceptional show by a South African troupe on Thursday July 23 at 8pm in the Parc Sarrand (in the village hall in case of bad weather).
L’événement Festival Interfolk Saint-Pal-de-Mons a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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