Saint-Pal-de-Mons

Festival Interfolk

Parc Sarrand (derrière la Mairie) Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Dans le cadre du festival d’Interfolk, venez découvrir un spectacle exceptionnel avec une troupe d’Afrique du Sud jeudi 23 juillet à 20h au Parc Sarrand (repli à la salle des fêtes si intempéries).

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Parc Sarrand (derrière la Mairie) Saint-Pal-de-Mons 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 06 60

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English :

As part of the Interfolk festival, come and discover an exceptional show by a South African troupe on Thursday July 23 at 8pm in the Parc Sarrand (in the village hall in case of bad weather).

L’événement Festival Interfolk Saint-Pal-de-Mons a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron