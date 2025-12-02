Collecte de sang Rue du Pontonnet Saint-Pal-de-Mons
Collecte de sang Rue du Pontonnet Saint-Pal-de-Mons vendredi 6 novembre 2026.
Saint-Pal-de-Mons
Collecte de sang
Rue du Pontonnet Gymnase Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06
fin : 2026-11-06
Date(s) :
2026-11-06
Collecte de sang organisée par les donneurs de sang vendredi 7 novembre de 16h à 19h au gymnase.
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Rue du Pontonnet Gymnase Saint-Pal-de-Mons 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 06 60
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English :
Blood drive organized by the blood donors on Friday November 7 from 4pm to 7pm at the gymnasium.
L’événement Collecte de sang Saint-Pal-de-Mons a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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