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concours de pétanque Terrain de boules Saint-Pal-de-Mons

concours de pétanque Terrain de boules Saint-Pal-de-Mons dimanche 26 juillet 2026.

Lieu : Terrain de boules

Adresse : Rue du Pontonnet

Ville : 43620 Saint-Pal-de-Mons

Département : Haute-Loire

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Tarif :

Saint-Pal-de-Mons

concours de pétanque

Terrain de boules Rue du Pontonnet Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

La Pétanque San Paloune organise un concours de pétanque le 26 juillet 2026. Il aura lieu au terrain de pétanque à côté du stade de foot.
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Terrain de boules Rue du Pontonnet Saint-Pal-de-Mons 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 06 60 

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English :

Pétanque San Paloune is organizing a pétanque competition on July 26, 2026. It will take place at the petanque field next to the soccer stadium.

L’événement concours de pétanque Saint-Pal-de-Mons a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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