concours de pétanque Terrain de boules Saint-Pal-de-Mons
concours de pétanque Terrain de boules Saint-Pal-de-Mons dimanche 26 juillet 2026.
Saint-Pal-de-Mons
concours de pétanque
Terrain de boules Rue du Pontonnet Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
La Pétanque San Paloune organise un concours de pétanque le 26 juillet 2026. Il aura lieu au terrain de pétanque à côté du stade de foot.
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Terrain de boules Rue du Pontonnet Saint-Pal-de-Mons 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 06 60
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English :
Pétanque San Paloune is organizing a pétanque competition on July 26, 2026. It will take place at the petanque field next to the soccer stadium.
L’événement concours de pétanque Saint-Pal-de-Mons a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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