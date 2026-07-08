Les contes de la calebasse Médiathèque Municipale Saint-Pal-de-Mons
mercredi 21 octobre 2026 · Médiathèque Municipale · Saint-Pal-de-Mons
Informations pratiques
Saint-Pal-de-Mons
Les contes de la calebasse
Médiathèque Municipale 1 Place des Droits de l’Homme Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21
Le Conte voyage aujourd’hui de bouches à oreilles depuis pas moins de cent fois cent ans.
Alors laissez vous transporter par Françoise Goigoux (conteuse) accompagné d’Aymeric Derault (musicien) et de sa cora jusqu’en Afrique de l’Ouest .
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Médiathèque Municipale 1 Place des Droits de l’Homme Saint-Pal-de-Mons 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 06 60
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English :
This story has been passed down by word of mouth for no less than one hundred times one hundred years.
So let yourself be transported to West Africa by Françoise Goigoux (storyteller), accompanied by Aymeric Derault (musician) and his kora.
L’événement Les contes de la calebasse Saint-Pal-de-Mons a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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