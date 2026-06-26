Initiation découverte de la vannerie Saint-Pal-de-Mons
Initiation découverte de la vannerie Saint-Pal-de-Mons mardi 11 août 2026.
Saint-Pal-de-Mons
Initiation découverte de la vannerie
Salle socio Gymnase Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 14:00:00
fin : 2026-08-11 16:30:00
Date(s) :
2026-08-11
L’association Brin d’osier propose une initiation découverte de la vannerie en réalisant une mangeoire à oiseaux en forme de roue. Adulte et enfant à partir de 08 ans, enfant accompagné d’un adulte. Réservation à l’Office de Tourisme.
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Salle socio Gymnase Saint-Pal-de-Mons 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 06 60
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English :
The Brin d’osier association offers an introductory workshop on basket weaving, where participants will make a wheel-shaped bird feeder. Open to adults and children ages 8 and up; children must be accompanied by an adult. Reservations can be made at the Tourist Office.
L’événement Initiation découverte de la vannerie Saint-Pal-de-Mons a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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