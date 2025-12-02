Fête patronale centre bourg Saint-Pal-de-Mons

Saint-Pal-de-Mons

Fête patronale

centre bourg Place de l’Eglise Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-11

Traditionnellement, la fête patronale animera le village le 2ème week end de septembre du 11 au 13 septembre.

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centre bourg Place de l’Eglise Saint-Pal-de-Mons 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 01 51

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English :

The village’s traditional patron saint’s festival takes place on the 2nd weekend of September, from September 11 to 13.

L’événement Fête patronale Saint-Pal-de-Mons a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron