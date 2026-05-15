Histoire du barrage de Lavalette Médiathèque Saint-Pal-de-Mons
Histoire du barrage de Lavalette Médiathèque Saint-Pal-de-Mons vendredi 26 juin 2026.
Saint-Pal-de-Mons
Histoire du barrage de Lavalette
Médiathèque 1 Place des Droits de l’Homme Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Lionel Ciochetto, journaliste passionné par l’histoire du barrage de Lavalette, viendra présenter la construction du barrage primitif sur le Lignon dès 1911 puis sa surélévation à partir de 1944, pour les besoins en eau potable de la ville de St-Etienne.
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Médiathèque 1 Place des Droits de l’Homme Saint-Pal-de-Mons 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 06 60
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English :
Lionel Ciochetto, a journalist with a passion for the history of the Lavalette dam, will present the construction of the original dam on the Lignon as early as 1911, then its heightening in 1944 to meet the drinking water needs of the city of St-Etienne.
L’événement Histoire du barrage de Lavalette Saint-Pal-de-Mons a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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