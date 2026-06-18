Atelier peinture et dessin Tence Espace Culturel Tence
Atelier peinture et dessin Tence Espace Culturel Tence mardi 7 juillet 2026.
Tence
Atelier peinture et dessin
Tence Espace Culturel 1, rue du collège Tence Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
ou 50€ le mois
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 17:00:00
fin : 2026-07-15 19:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-15 2026-07-21 2026-07-28
Développer sa créativité et la confiance en soi à l’aide de la peinture et du dessin. Ateliers animés par Gaëlle Michel.
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Tence Espace Culturel 1, rue du collège Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 85 94 70 ateliers@tectence.fr
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English :
Develop your creativity and self-confidence through painting and drawing. Workshops led by Gaëlle Michel.
L’événement Atelier peinture et dessin Tence a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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