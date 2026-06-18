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Atelier peinture et dessin Tence Espace Culturel Tence

Atelier peinture et dessin Tence Espace Culturel Tence mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Tence Espace Culturel

Adresse : 1, rue du collège

Ville : 43190 Tence

Département : Haute-Loire

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 15 15 15 ou 50€ le mois

Tence

Atelier peinture et dessin

Tence Espace Culturel 1, rue du collège Tence Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

ou 50€ le mois

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 17:00:00
fin : 2026-07-15 19:00:00

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-15 2026-07-21 2026-07-28

Développer sa créativité et la confiance en soi à l’aide de la peinture et du dessin. Ateliers animés par Gaëlle Michel.
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Tence Espace Culturel 1, rue du collège Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 85 94 70  ateliers@tectence.fr

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English :

Develop your creativity and self-confidence through painting and drawing. Workshops led by Gaëlle Michel.

L’événement Atelier peinture et dessin Tence a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Haut-Lignon

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