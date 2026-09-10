Atelier peinture sur bouteille, Château DEPAZ, Saint-Pierre

Informations pratiques

Atelier peinture sur bouteille 19 et 20 septembre Château DEPAZ Martinique

10 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T19:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:00:00+02:00

Venez vivre une expérience créative unique au Château Depaz les 19 et 20 septembre 2026 !

Pendant trois heures, personnalisez votre bouteille Depaz à l’aide de marqueurs POSCA et laissez libre cours à votre imagination, accompagné(e) par MNTK ART.

Accessible aux débutants comme aux passionnés de création, cet atelier est l’occasion de partager un moment artistique et convivial dans le cadre exceptionnel du Château Depaz.

Château DEPAZ Allée pécoul Saint-Pierre 97250 Martinique Martinique +596 596 78 64 98 https://cally.com/pvxez6m7s4kndgi4 https://www.instagram.com/rhum_depaz?igsi=MXRhYmE2ZHI0bjg0NA== [{« type »: « link », « value »: « https://my.bizouk.com/atelier-peinture-sur »}] Immersion au cœur du Domaine Depaz

Au pied de la majestueuse Montagne Pelée, découvrez le site Depaz et son Château à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Laissez-vous charmer par ce lieu chargé d’histoire, perpétuant un savoir-faire unique où tradition et créativité s’unissent pour une véritable expérience sensorielle.

Pour agrémenter votre visite, plusieurs artisans locaux seront présents sur place pour vous faire découvrir leurs créations, et vous pourrez profiter de plusieurs corners food (stands de restauration) pour vous régaler tout au long de la journée.

Modalité : Visite libre (parcourez le domaine et profitez des animations en toute autonomie, sans guide)

Immersion au cœur du Domaine Depaz

Au pied de la majestueuse Montagne Pelée, découvrez le site Depaz et son Château à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Laissez-vous charmer par ce lieu chargé d’histoire, perpétuant un savoir-faire unique où tradition et créativité s’unissent pour une véritable expérience sensorielle.

Pour agrémenter votre visite, plusieurs artisans locaux seront présents sur place pour vous faire découvrir leurs créations, et vous pourrez profiter de plusieurs corners food (stands de restauration) pour vous régaler tout au long de la journée.

Modalité : Visite libre (parcourez le domaine et profitez des animations en toute autonomie, sans guide) Parking

Venez vivre une expérience créative unique au Château Depaz les 19 et 20 septembre 2026 !

©mntk