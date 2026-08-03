ATELIER PEINTURE SUR HUÎTRE Sète
lundi 3 août 2026 · Sète
Informations pratiques
Sète
ATELIER PEINTURE SUR HUÎTRE
116 grande rue haute Sète Hérault
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-03 2026-08-09 2026-08-19
Une expérience entre art singulier, nature et recyclage, dans un cadre inspirant à Sète.
Envie de créer, de vous évader, de transformer une coquille d’huître en œuvre d’art. Durée 1h30
5 personnes max (adultes & enfants) Atelier sur demande à partir de 2 personnes. Matériel fourni.
Une expérience entre art singulier, nature et recyclage, dans un cadre inspirant à Sète. .
116 grande rue haute Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 11 13 30 07 lora.loilleux@gmail.com
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English :
An experience that blends unique art, nature, and recycling in the inspiring setting of Sète.
L’événement ATELIER PEINTURE SUR HUÎTRE Sète a été mis à jour le 2026-07-31 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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