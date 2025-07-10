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Atelier percussions orientales et oud Rue Aliénor d’Aquitaine – Châtellerault

mercredi 8 juillet 2026 · Rue Aliénor d'Aquitaine - · Châtellerault

Atelier percussions orientales et oud Rue Aliénor d’Aquitaine – Châtellerault

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Rue Aliénor d'Aquitaine -
Adresse
Le Lac de la forêt
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Tarif

Châtellerault

Atelier percussions orientales et oud

Rue Aliénor d’Aquitaine – Le Lac de la forêt Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 16:00:00
fin : 2026-07-08 16:45:00

Date(s) :
2026-07-08

Initiez vos enfants aux percussions orientales lors d’un atelier de découverte encadré par des enseignants du conservatoire !
Une séance d’essai pour explorer les rythmes, les sonorités et le plaisir de jouer ensemble.
Conditions d’inscription les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.   .

Rue Aliénor d’Aquitaine – Le Lac de la forêt Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Atelier percussions orientales et oud

L’événement Atelier percussions orientales et oud Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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