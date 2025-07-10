Atelier percussions orientales et oud Rue Aliénor d’Aquitaine – Châtellerault

Châtellerault

Atelier percussions orientales et oud

Rue Aliénor d’Aquitaine – Le Lac de la forêt Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 15:00:00

fin : 2026-07-08 15:45:00

Date(s) :

2026-07-08

Venez vibrer au rythme orientale lors d’un atelier de découverte encadré par des enseignants du conservatoire !

Ados et adultes sont invités à une séance d’essai pour explorer des sonorités envoûtantes et le plaisir du jeu collectif.

Conditions d’inscription les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. .

Rue Aliénor d’Aquitaine – Le Lac de la forêt Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Atelier percussions orientales et oud

L’événement Atelier percussions orientales et oud Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne