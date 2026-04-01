Atelier petit fermier (6-9 ans) Ingrannes
Atelier petit fermier (6-9 ans) Ingrannes mercredi 15 juillet 2026.
Ingrannes
Atelier petit fermier (6-9 ans)
19 route de Fay aux Loges Ingrannes Loiret
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-15 11:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Entre laine et plumes. Approche tout en douceur des lapins, poules, mouton et ânes. Observation, écoute, nourrissage et câlin. Création d’un petit objet en fin d’atelier. Rythme adapté à l’âge. Activités accessibles à tous. PMR-PSH, le préciser à l’inscription. 5 .
19 route de Fay aux Loges Ingrannes 45450 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 73 39 92 70 contact@abacvloiret.com
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English :
Petit Fermier workshop 1h30 10?/pers
L’événement Atelier petit fermier (6-9 ans) Ingrannes a été mis à jour le 2026-06-26 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS
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