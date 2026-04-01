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Atelier petit fermier (6-9 ans) Ingrannes

Atelier petit fermier (6-9 ans) Ingrannes

Atelier petit fermier (6-9 ans) Ingrannes mercredi 15 juillet 2026.

Adresse
19 route de Fay aux Loges
Ville
45450 Ingrannes
Département
Loiret
Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif

Ingrannes

Atelier petit fermier (6-9 ans)

19 route de Fay aux Loges Ingrannes Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-15 11:30:00

Date(s) :
2026-07-15

Entre laine et plumes. Approche tout en douceur des lapins, poules, mouton et ânes. Observation, écoute, nourrissage et câlin. Création d’un petit objet en fin d’atelier. Rythme adapté à l’âge. Activités accessibles à tous. PMR-PSH, le préciser à l’inscription. 5  .

19 route de Fay aux Loges Ingrannes 45450 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 73 39 92 70  contact@abacvloiret.com

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English :

Petit Fermier workshop 1h30 10?/pers

L’événement Atelier petit fermier (6-9 ans) Ingrannes a été mis à jour le 2026-06-26 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS

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