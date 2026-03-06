Randonnée accompagnée avec les ânes

19 route de Fay-aux-Loges Ingrannes Loiret

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-01 09:00:00

fin : 2026-10-31 18:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Randonnées avec un âne, accompagnée par une animatrice

Balade accompagnée par une animatrice de randonnée diplômée. Une rencontre singulière qui vous permettra de découvrir la forêt d’Orléans ainsi que la gestion d’un âne de randonnée. Rythme doux de 4 km/heure environ. Activité ouverte aux personnes à mobilité réduite. 15 .

English :

Walks and hikes with a donkey

L’événement Randonnée accompagnée avec les ânes Ingrannes a été mis à jour le 2026-03-06 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS