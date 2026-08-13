Atelier Philo à la Médiathèque Rue de la République Marmande

Informations pratiques

Marmande

Atelier Philo à la Médiathèque

Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 10:00:00

fin : 2026-11-21 12:00:00

Date(s) :

2026-11-21

Les ateliers philo de la médiathèque Albert Camus sont une belle opportunité pour qui souhaite débattre autour de grandes questions, en bonne compagnie, dans un cadre propice à l’échange et à la réflexion.

Les ateliers philo de la médiathèque Albert Camus sont une belle opportunité pour qui souhaite débattre autour de grandes questions, en bonne compagnie, dans un cadre propice à l’échange et à la réflexion. Entre convivialité, ouverture d’esprit et richesse intellectuelle, ces rendez-vous mensuels sont autant d’occasions d’apprendre et de partager.

– Il est obligatoire d’être adhérent à la médiathèque et il est conseillé de vous inscrire à l’atelier. .

Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95 mediatheque@mairie-marmande.fr

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English : Atelier Philo à la Médiathèque

The Albert Camus mediatheque?s philosophy workshops are a great opportunity for anyone wishing to discuss major issues, in good company, in a setting conducive to exchange and reflection.

L’événement Atelier Philo à la Médiathèque Marmande a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Val de Garonne