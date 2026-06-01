Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier Philo Débat du jour Baba Yaga, Hôtel de la poste et des voyageurs Chantelle

Atelier Philo Débat du jour Baba Yaga, Hôtel de la poste et des voyageurs Chantelle samedi 20 juin 2026.

Lieu : Baba Yaga, Hôtel de la poste et des voyageurs

Adresse : 5, Rue de la République

Ville : 03140 Chantelle

Département : Allier

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Chantelle

Atelier Philo Débat du jour

Baba Yaga, Hôtel de la poste et des voyageurs 5, Rue de la République Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:30:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Introduction à la philosophie et débat autour d’un thème surprise. Un moment pour réfléchir, échanger et questionner le monde avec curiosité et bienveillance. Ouvert à tous, sans prérequis.
  .

Baba Yaga, Hôtel de la poste et des voyageurs 5, Rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   cafeasso.babayaga@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Introduction to philosophy and debate around a surprise theme. A moment to reflect, exchange and question the world with curiosity and kindness. Open to all, no prerequisites.

L’événement Atelier Philo Débat du jour Chantelle a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Val de Sioule

À voir aussi à Chantelle (Allier)