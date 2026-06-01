Atelier Philo Débat du jour Baba Yaga, Hôtel de la poste et des voyageurs Chantelle
Atelier Philo Débat du jour Baba Yaga, Hôtel de la poste et des voyageurs Chantelle samedi 20 juin 2026.
Chantelle
Atelier Philo Débat du jour
Baba Yaga, Hôtel de la poste et des voyageurs 5, Rue de la République Chantelle Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Introduction à la philosophie et débat autour d’un thème surprise. Un moment pour réfléchir, échanger et questionner le monde avec curiosité et bienveillance. Ouvert à tous, sans prérequis.
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Baba Yaga, Hôtel de la poste et des voyageurs 5, Rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cafeasso.babayaga@gmail.com
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English :
Introduction to philosophy and debate around a surprise theme. A moment to reflect, exchange and question the world with curiosity and kindness. Open to all, no prerequisites.
L’événement Atelier Philo Débat du jour Chantelle a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Val de Sioule
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