Tournoi d’échecs amateur Baba Yaga, Hôtel de la poste et des voyageurs Chantelle dimanche 14 juin 2026.

Chantelle

Tournoi d’échecs amateur

Baba Yaga, Hôtel de la poste et des voyageurs 5, Rue de la République Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 15:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Amateurs des 64 cases, le Baba Yaga vous défie ! Un tournoi convivial ouvert à tous les niveaux, dans l’atmosphère chaleureuse du café associatif de Chantelle. Venez tester votre jeu !

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Baba Yaga, Hôtel de la poste et des voyageurs 5, Rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cafeasso.babayaga@gmail.com

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English :

Lovers of 64 squares, the Baba Yaga challenges you! A friendly tournament open to all levels, in the warm atmosphere of Chantelle’s café associatif. Come and test your game!

L’événement Tournoi d’échecs amateur Chantelle a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Val de Sioule