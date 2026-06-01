Escape Game Découverte de l’Union européenne Baba Yaga, Hôtel de la poste et des voyageurs Chantelle
Escape Game Découverte de l’Union européenne Baba Yaga, Hôtel de la poste et des voyageurs Chantelle mercredi 17 juin 2026.
Chantelle
Escape Game Découverte de l’Union européenne
Baba Yaga, Hôtel de la poste et des voyageurs 5, Rue de la République Chantelle Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 16:15:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Résolvez des énigmes pour découvrir l’UE autrement ! En groupe de 6-7 joueurs, relevez le défi de cet escape game éducatif et ludique, animé dans le cadre du Joli Mois de l’Europe.
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Baba Yaga, Hôtel de la poste et des voyageurs 5, Rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 08 43 25 cafeasso.babayaga@gmail.com
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English :
Solve riddles to discover the EU in a different way! In groups of 6-7 players, take up the challenge of this fun, educational escape game, run as part of the Joli Mois de l’Europe.
L’événement Escape Game Découverte de l’Union européenne Chantelle a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Val de Sioule
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