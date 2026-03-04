Atelier Philo en famille « L’argent vous en pensez quoi ? », Médiathèque Jacques Ellul, Pessac

Atelier Philo en famille « L’argent vous en pensez quoi ? » Samedi 21 mars, 10h30 Médiathèque Jacques Ellul Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-21T10:30:00+01:00 – 2026-03-21T12:30:00+01:00

Fin : 2026-03-21T10:30:00+01:00 – 2026-03-21T12:30:00+01:00

Un atelier philo pour réfléchir et échanger ensemble sur la place de l’argent dans nos vies, à partir de différents supports artistiques.

Parents-enfants (à partir de 10 ans)

Sur réservation : https://billetterie.pessac.fr/

Médiathèque Jacques Ellul 21 rue de Camponac pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 67 00 [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 65 40 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@mairie-pessac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://billetterie.pessac.fr »}] [{« link »: « https://billetterie.pessac.fr/ »}] Située dans le parc de Camponac, la Médiathèque Jacques Ellul est une structure moderne proposant une très large palette de services. Elle s’organise autour de 5 grands espaces ouverts au public, répartis sur plus de 1500 m2, auxquels s’ajoutent une salle d’exposition et un auditorium de 150 places.

Par les Araignées philosophes

