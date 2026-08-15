Atelier Philo Parent-Enfant Association Origami Théâtre de Cusset Cusset
samedi 28 novembre 2026 · Théâtre de Cusset · Cusset
Informations pratiques
Cusset
Atelier Philo Parent-Enfant Association Origami
Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 10:00:00
fin : 2026-11-28 12:00:00
Date(s) :
2026-11-28
L’Association Origami organise un atelier philo parent-enfant.
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Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr
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English :
The Origami Association is organizing a parent-child philosophy workshop.
L’événement Atelier Philo Parent-Enfant Association Origami Cusset a été mis à jour le 2026-08-13 par Vichy Destinations
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