Atelier photo Billebaude photographique en forêt RDV à la Maison de la Nature Boult-aux-Bois
Atelier photo Billebaude photographique en forêt RDV à la Maison de la Nature Boult-aux-Bois dimanche 17 mai 2026.
Boult-aux-Bois
Atelier photo Billebaude photographique en forêt
RDV à la Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes
Tarif : 15 – 15 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Non adhérents
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Exercer son œil pour capter la beauté de la nature, rappel des bases techniques pour photographier la faune, la flore et les paysages. Animé par Caroline Henry
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RDV à la Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com
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English :
Exercise your eye to capture the beauty of nature, with a reminder of the basic techniques for photographing fauna, flora and landscapes. Hosted by Caroline Henry
L’événement Atelier photo Billebaude photographique en forêt Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-05-06 par Ardennes Tourisme
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