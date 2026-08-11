Atelier photo éclipse solaire Rooftop Paris

Informations pratiques

Rendez-vous à 18h45 au 14e arrondissement, à quelques minutes de Denfert-Rochereau. Accueil sur une terrasse privée en hauteur, avec un horizon ouest dégagé sur les toits parisiens.

Premier temps, la préparation. Je distribue les lunettes d’observation certifiées EN ISO 12312-2 et j’explique les règles de sécurité oculaire, indispensables même lorsque le Soleil est masqué à plus de 90%. Nous réglons ensuite votre matériel ensemble, appareil hybride, reflex ou simple téléphone. Je vous montre les réglages qui fonctionnent en lumière rasante et ceux qui font rater la photo.

À 19h22, l’éclipse commence. Le Soleil est alors haut de 16 degrés au-dessus de l’horizon, presque plein ouest. Nous suivons la progression pendant l’heure qui suit, en alternant observation à l’œil protégé et prises de vue.

À 20h17, le maximum. 92% du disque solaire est masqué. Le Soleil se trouve à 7 degrés de hauteur, juste à gauche de la Tour Montparnasse. C’est le moment de la photographie la plus forte de la soirée, le croissant solaire aligné avec la silhouette de la tour.

Nous continuons jusqu’à ce que le Soleil disparaisse derrière la Tour Montparnasse, vers 20h56. Je termine par une revue de vos images et les conseils de traitement pour les exploiter.

Fin vers 21h30.

Photographiez l’éclipse du 12 août depuis une terrasse privée, vue dégagée sur Montparnasse et la Tour Eiffel. Lunettes certifiées. Groupe de 12 maximum.

Le mercredi 12 août 2026

de 18h45 à 21h30

payant

69 euros par personne, lunettes d’observation certifiées et filtres solaires pour appareil photo inclus. Accompagnement technique et revue des images compris dans le prix. Places limitées à 12 personnes. Réservation via le lien situé dans « infos pratiques ».

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-12T21:45:00+02:00

fin : 2026-08-13T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-12T18:45:00+02:00_2026-08-12T21:30:00+02:00

Rooftop Rue Cassini 75014 Paris

info@elliott-bruno.fr



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