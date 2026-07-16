Atelier photo « L’art du portrait au smartphone » – festival MUSIC’LY, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon

Informations pratiques

Atelier photo « L’art du portrait au smartphone » – festival MUSIC’LY Samedi 19 septembre, 15h00 UCLy – Université Catholique de Lyon Métropole de Lyon

Limité à 12 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Apprenez en binôme à utiliser l’outil que nous avons tous en poche : le téléphone, et découvrez de manière optimisée les réglages et cadrages clés pour améliorer vos photos.

A parti de 8 ans.

UCLy – Université Catholique de Lyon 10 place des archives 69002 Lyon Lyon 69002 Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 30 50 12 http://www.ucly.fr https://www.facebook.com/festivalmusicly/ [{« type »: « link », « value »: « https://ypl.me/ScG/t »}] L’UCLY est une université qui a la particularité d’être située sur le site d’une ancienne prison célèbre à Lyon, la prison Saint-Paul. La qualité architecturale de la transformation lui confère un attrait particulier dans le quartier Perrache. Métro A : Perrache / Tram T1 : Suchet

Journées européennes du patrimoine

© Estéfania Heriquez