Atelier photo « L’art du portrait au smartphone » – festival MUSIC’LY, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon
samedi 19 septembre 2026 · UCLy - Université Catholique de Lyon · Lyon
Informations pratiques
Atelier photo « L’art du portrait au smartphone » – festival MUSIC’LY Samedi 19 septembre, 15h00 UCLy – Université Catholique de Lyon Métropole de Lyon
Limité à 12 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Apprenez en binôme à utiliser l’outil que nous avons tous en poche : le téléphone, et découvrez de manière optimisée les réglages et cadrages clés pour améliorer vos photos.
A parti de 8 ans.
UCLy – Université Catholique de Lyon 10 place des archives 69002 Lyon Lyon 69002 Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 30 50 12 http://www.ucly.fr https://www.facebook.com/festivalmusicly/ [{« type »: « link », « value »: « https://ypl.me/ScG/t »}] L’UCLY est une université qui a la particularité d’être située sur le site d’une ancienne prison célèbre à Lyon, la prison Saint-Paul. La qualité architecturale de la transformation lui confère un attrait particulier dans le quartier Perrache. Métro A : Perrache / Tram T1 : Suchet
Journées européennes du patrimoine
© Estéfania Heriquez
À voir aussi à Lyon (Métropole de Lyon)
- Je gagne du temps avec l’aide de l’IA, Lyon – DR AUVERGNE-RHONE-ALPES, Lyon 21 juillet 2026
- L’EVADATION DE LA TOUR FATALE ENFLAMMEE ESPACE GERSON Lyon 22 juillet 2026
- Atelier Cyanotype, 125 Av. Lacassagne, 69003 Lyon, France, Lyon 25 juillet 2026
- Je crée mon premier assistant IA spécialisé (Niv 1), Lyon – DR AUVERGNE-RHONE-ALPES, Lyon 25 août 2026
- J’apprends à mieux me connaître pour affiner mon projet professionnel (Niv 1), Lyon – DR AUVERGNE-RHONE-ALPES, Lyon 28 août 2026