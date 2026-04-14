Atelier photo par l’Œil du Goupil, Salagon, musée et jardins, Mane
Atelier photo par l’Œil du Goupil, Salagon, musée et jardins, Mane samedi 23 mai 2026.
Atelier photo par l’Œil du Goupil Samedi 23 mai, 19h30 Salagon, musée et jardins Alpes-de-Haute-Provence
Inscription obligatoire, jauge limitée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00
Initiation à la photo dans les jardins au crépuscule. Venez apprendre comment jouer avec la lumière du soir pour réaliser des photos en extérieur.
Sébastien Renard, photographe naturaliste d’origine belge, est tombé amoureux de la Haute-Provence en 2013 et ne l’a plus quittée depuis. À travers son objectif, il rend hommage à cette terre d’adoption en capturant sa faune, sa flore, ses formes et sa lumière unique, ainsi que la beauté de la ville de Forcalquier, qu’il photographie avec la même sensibilité.
Sébastien propose des tirages d’art durables sur bois, papiers et textiles, une façon poétique d’honorer le paysage provençal. Ces œuvres sont disponibles à la boutique du Prieuré de Salagon et à l’atelier-boutique Les Mirettes, place Martial Sicard, Forcalquier.
Venir équipé d’un appareil photo et trépied.
Salagon, musée et jardins Route de Salagon, 04300 Mane, France Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33492757050 http://musee-de-salagon.com http://www.facebook.com/museesalagon Les collections, à caractère ethnographique, regroupent des milliers d’objets, des plus spectaculaires aux plus humbles, témoins de la vie quotidienne et domestique, du monde du travail (agricole ou artisanal). Suivre la RN 100, direction Mane (à 3 km de Forcalquier). Parking y compris autocars, librairie, boutique, vente de plantes, aire de pique-nique.
Initiation à la photo dans les jardins au crépuscule. Venez apprendre comment jouer avec la lumière du soir pour réaliser des photos en extérieur.
©Céline Joly
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