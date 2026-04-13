Atelier photo par l’Œil du Goupil, Salagon, musée et jardins, Mane

Atelier photo par l’Œil du Goupil Samedi 23 mai, 22h30 Salagon, musée et jardins Alpes-de-Haute-Provence

Inscription obligatoire, jauge limitée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T22:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Initiation à la photo du monument sous les étoiles.

Cette initiation vous invite à percer les mystères de la photographie de nuit, une discipline exigeante où la patience et la technique se mêlent à la poésie de l’obscurité. Sous la voûte céleste des Alpes-de-Haute-Provence — réputée pour sa pureté exceptionnelle — vous apprendrez à jouer avec les poses longues pour révéler les détails invisibles à l’œil nu.

Sébastien Renard, photographe naturaliste d’origine belge, est tombé amoureux de la Haute-Provence en 2013 et ne l’a plus quittée depuis. À travers son objectif, il rend hommage à cette terre d’adoption en capturant sa faune, sa flore, ses formes et sa lumière unique, ainsi que la beauté de la ville de Forcalquier, qu’il photographie avec la même sensibilité.

Sébastien propose des tirages d’art durables sur bois, papiers et textiles, une façon poétique d’honorer le paysage provençal. Ces œuvres sont disponibles à la boutique du Prieuré de Salagon et à l’atelier-boutique Les Mirettes, place Martial Sicard, Forcalquier.

Venir équipé d’un appareil photo et trépied.

Salagon, musée et jardins Route de Salagon, 04300 Mane, France Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33492757050 http://musee-de-salagon.com http://www.facebook.com/museesalagon Les collections, à caractère ethnographique, regroupent des milliers d’objets, des plus spectaculaires aux plus humbles, témoins de la vie quotidienne et domestique, du monde du travail (agricole ou artisanal). Suivre la RN 100, direction Mane (à 3 km de Forcalquier). Parking y compris autocars, librairie, boutique, vente de plantes, aire de pique-nique.

Initiation à la photo du monument sous les étoiles.

©Céline Joly