Atelier Photo « Portrait 1900 », Hôtel Ferraris, Nancy

Informations pratiques

Atelier Photo « Portrait 1900 » Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 13h15, 14h00, 15h00 Hôtel Ferraris Meurthe-et-Moselle

5 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Découverte de la photographie de portrait avec une chambre photographique 1900, de la prise de vue au développement en labo Noir et Blanc sur papier photo.

Inscription obligatoire.

Ouvert aux enfants de plus de 10 ans, accompagnés d’un adulte.

Hôtel Ferraris 29 Rue du Haut Bourgeois, 54000 Nancy Nancy 54000 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 32 90 63 http://patrimoines.lorraine.eu/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/atelier-portrait-1900 »}] Proche de la vieille ville et du Palais Ducal, à mi-chemin de la rue du Haut-Bourgeois, se dresse l’hôtel Ferraris, un exemple particulièrement significatif des grands hôtels particuliers érigés à Nancy au cours du règne du Duc Léopold (1698-1729). Attribué à Germain Boffrand (1667-1754), il a conservé le décor peint du plafond de son escalier, dû au pinceau de Giacomo Barilli (1685-1739), collaborateur du célèbre décorateur italien Francesco Bibiena. Depuis 1976, l’immeuble abrite l’inventaire général du patrimoine culturel.

Découverte de la photographie de portrait avec une chambre photographique 1900, de la prise de vue au développement en labo Noir et Blanc sur papier photo.

© Région Grand Est – Inventaire général / Bertrand Drapier