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Atelier photobooth : entrez dans la photo !, Archives départementales Des Vosges, Épinal

dimanche 20 septembre 2026 · Archives départementales Des Vosges · Épinal

Atelier photobooth : entrez dans la photo !, Archives départementales Des Vosges, Épinal

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Archives départementales Des Vosges
Adresse
3 Av. Pierre Blanck, 88000 Épinal, France
Ville
88000 Épinal
Département
Vosges
Tarif
jusqu’au 18/09/26

Atelier photobooth : entrez dans la photo ! Dimanche 20 septembre, 14h45 Archives départementales Des Vosges Vosges

jusqu’au 18/09/26

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:45:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:45:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Atelier photobooth : entrez dans la photo !
Choisissez votre costume inspiré des cartes postales d’archives et prenez la pose devant l’objectif de la photographe des Archives dans les conditions d’un véritable studio photo. Repartez avec un souvenir original, au croisement de l’histoire et de la photographie.
Dimanche 20 septembre : 14h45 ; 16h15 ; 17h30.
Sur inscription jusqu’au 18/09/26.

Archives départementales Des Vosges 3 Av. Pierre Blanck, 88000 Épinal, France Épinal 88000 Vosges Grand Est 0329818070 http://www.archives.vosges.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0329818070 »}, {« type »: « email », « value »: « vosges-archives@vosges.fr »}]
Atelier photobooth : entrez dans la photo !

©Arch. dép. Vosges, 10Fi17/21

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