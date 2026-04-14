Atelier photographie au jardin des Tuileries, Jardin des Tuileries, entrée Lemonnier, Paris

Atelier photographie au jardin des Tuileries 6 et 7 juin Jardin des Tuileries, entrée Lemonnier Paris

Ouverture des réservations fin mai – Appareils photos fournis.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Avant-Après : photographier le temps aux Tuileries

Confrontez les regards entre passé et présent au jardin des Tuileries et revisitez la photographie ancienne pour créer votre souvenir intemporel.

Jardin des Tuileries, entrée Lemonnier Avenue du Général Lemonnier 75001 Paris Paris 75001 Quartier Saint-Germain-l’Auxerrois Paris Île-de-France http://www.louvre.fr [{« type »: « link », « value »: « https://ticket.louvre.fr/ateliers-et-stages »}] Au cœur de Paris, ce jardin de 22,4 ha est l’un des plus anciens et les plus prestigieux de la capitale. Il est classé Monument historique, inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO et bénéficie du label Jardin remarquable. Situées sur l’ancien emplacement de fours de tuiliers, les Tuileries racontent près de cinq siècles d’histoire des jardins. Créées par Catherine de Médicis en 1564, elles doivent l’essentiel de leur personnalité à André Le Nôtre, le jardinier de Louis XIV, qui les a recréées en 1664. Mais ce jardin est aussi contemporain : il a été régénéré par Pascal Cribier et Louis Benech dans les années 1990. Magnifiquement entretenu par une équipe dédiée de jardiniers d’art et par des restaurateurs de sculptures, il dépend de la sous-direction des jardins du musée du Louvre. Véritable musée de sculpture en plein air, riche de chefs-d’œuvre allant du 17e siècle à l’art contemporain, le jardin des Tuileries propose aux promeneurs des fleurissements renouvelés chaque année et des ambiances variées. Il ne faut pas hésiter à profiter des cafés et restaurants, des jeux pour enfants – dont les célèbres petits bateaux – et à s’enfoncer dans la fraîcheur de ses bosquets, loin du tumulte de la ville.

Chaque année, les équipes du jardin proposent des visites et activités lors des grands rendez-vous nationaux et européens. Métro ligne 1, « Tuileries » (la plus proche du lieu de rendez-vous) ou 14 « Pyramides ».

Atelier photographie « Avant-Après : photographier le temps aux Tuileries »

© gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France ; © Musée du Louvre, dist. RMN – Grand Palais / Christophe Fouin