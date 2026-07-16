Atelier photographier des archives : les bonnes pratiques, Archives départementales du Loiret, Orléans

Informations pratiques

Atelier photographier des archives : les bonnes pratiques Mercredi 9 juin 2027, 14h00 Archives départementales du Loiret Loiret

Gratuit, inscription conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-09T14:00:00+02:00 – 2027-06-09T17:00:00+02:00

Fin : 2027-06-09T14:00:00+02:00 – 2027-06-09T17:00:00+02:00

Vous avez des documents (archives, photos…) auxquels vous tenez, que vous souhaiteriez reproduire ? La numérisation est une solution, encore faut-il savoir comment s’y prendre. Atelier destiné à tout public, aucune connaissance n’est pré-requise.

Après avoir montré les coulisses de la photographie aux Archives, le responsable du laboratoire photographique vous propose de découvrir les bonnes pratiques de la photographie de documents. Techniques, astuces, idées simples à réaliser avec peu de matériel, vous découvrirez ce que vous pouvez faire par vous-même pour reproduire fidèlement des documents souvent anciens ou fragiles, sans les abîmer.

Inscription conseillée (20 places)

Date à confirmer.

Archives départementales du Loiret 29, boulevard Marie Stuart 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 36 99 25 00 https://archives-loiret.fr/ Les missions des Archives départementales relèvent du Code du Patrimoine. Leur gestion est une compétence obligatoire des départements. Les Archives départementales du Loiret assurent la collecte, le classement, la conservation et la communication au public des archives publiques produites sur le territoire du département du Loiret.

Les Archives départementales du Loiret conservent 34 km kilomètres linéaires de

documents, du IXe siècle à nos jours, qui sont mis à la disposition du public en application des textes en vigueur. Plus de 14 000 personnes bénéficient en outre chaque année de l’offre culturelle et pédagogique proposée dans le cadre de la valorisation des fonds (expositions, conférences, ateliers, visites, etc). Entrée gratuite

Depuis la gare de Fleury-les-Aubrais ou d’Orléans : prendre la ligne A du tram, direction Hôpital de La Source, jusqu’à l’arrêt « De Gaulle », puis la ligne B, direction Clos du hameau, jusqu’à l’arrêt « Droits de l’Homme ».

Le Parking Relais Tram « Droits de l’Homme » est situé à côté du bâtiment. Il est accessible à toute personne s’acquittant d’un titre de transport P+R.

Vous avez des documents (archives, photos…) auxquels vous tenez, que vous souhaiteriez reproduire ? La numérisation est une solution, encore faut-il savoir comment s’y prendre. Atelier destiné à à…

©Archives départementales du Loiret