Atelier : photographiez avec le soleil !, Archives départementales du Tarn-et-Garonne, Montauban

Informations pratiques

Atelier : photographiez avec le soleil ! 19 et 20 septembre Archives départementales du Tarn-et-Garonne Tarn-et-Garonne

12 personnes maximum par séance, adultes et enfants à partir de 8 ans, Gratuit. Réservation obligatoire. (ouverture des réservations le 25 août 2026)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Atelier de cyanotypie

Initiez-vous à la cyanotypie, un ancien procédé de tirage photographique inventé en 1842, parfois appelé « photographie avec le soleil ». Grâce à une solution photosensible exposée aux rayons du soleil, cette technique permet d’obtenir des images monochromes d’un bleu de Prusse intense.

Les tirages seront réalisés à partir de négatifs issus des fonds d’archives ou d’éléments végétaux.

L’atelier débutera par une brève présentation de l’histoire de la photographie. Pendant le séchage des tirages, un archiviste vous accompagnera dans l’exposition « Photos sur Cours » et commentera une sélection de clichés réalisés par des photographes tarn-et-garonnais aux XIXe et XXe siècles.

Archives départementales du Tarn-et-Garonne 14 avenue du 10e dragon, 82000 Montauban, France Montauban 82000 Villebourbon Tarn-et-Garonne Occitanie +33563034618 http://www.archives82.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 03 46 18 »}, {« type »: « email », « value »: « actionculturelle_archives@tarnetgaronne.fr »}]

Atelier de cyanographie

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