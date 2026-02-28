Atelier photos Portraits d’arbres

Chemin de la Grande Bruyère Ingrannes Loiret

Début : Samedi 2026-10-24 10:00:00

fin : 2026-10-24 18:00:00

A 15h, coachés par un photographe, Dominique MICHEL, apprenez quelques trucs et astuces pour rendre l’hommage qu’ils méritent à nos amis les arbres.

Leur observation nous laisse souvent admiratifs. Ils ne bougent pas, et pourtant il est bien difficile de leur tirer le portrait. Coachés par un photographe, Dominique MICHEL, apprenez quelques trucs et astuces pour rendre l’hommage qu’ils méritent à nos amis les arbres.

Vous utilisez déjà (parfois) le mode manuel de votre appareil. Aiguisez votre œil et perfectionnez vos techniques dans le cadre inspirant et flamboyant de l’Arboretum.

Durée : 3h, 30 € par adulte, réservation obligatoire 12.5 .

Chemin de la Grande Bruyère Ingrannes 45450 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 57 28 24 contact@arboretumdesgrandesbruyeres.org

English :

At 3pm, coached by photographer Dominique MICHEL, learn a few tips and tricks to give our tree friends the tribute they deserve.

L’événement Atelier photos Portraits d’arbres Ingrannes a été mis à jour le 2026-02-28 par ADRT45