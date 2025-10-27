Atelier Pixel Art Nançay
Atelier Pixel Art Nançay lundi 26 octobre 2026.
Atelier Pixel Art revisité
Pôle des Etoiles Nançay Cher
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-23 15:30:00
fin : 2026-12-28
Date(s) :
2026-02-23 2026-10-26 2026-12-28
Aidez vos enfants à développer leur créativité et leurs savoirs !
Au programme découverte ludique de l’astronomie, présentation des techniques du Pixel Art et création avec des briques Lego. Robot, fusée, paysage lunaire, tout est possible avec un peu de pratique et d’imagination ! Une collation est proposée aux enfants à la fin de l’animation.
Nombre de places disponibles limité réservation obligatoire.
Un billet d’entrée est offert à l’accompagnateur de l’enfant. 15 .
Pôle des Etoiles Nançay 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 18 16 contact@poledesetoiles.fr
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English :
Help your children develop their creativity and knowledge!
L’événement Atelier Pixel Art revisité Nançay a été mis à jour le 2026-01-30 par OT SAULDRE ET SOLOGNE
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