Théâtre Héraklès

Salle des fêtes Nançay Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Une pièce de théâtre pour le jeune public présenté par la compagnie Jeux de Vilains.

Avant de devenir un dieu, Héraklès est né homme, des amours de Zeus et d’Alcmène, simple mortelle. Mais Héra, épouse du roi des dieux, est jalouse et décide de se venger en imposant à Héraklès 12 épreuves, les fameux 12 travaux d’Hercule. Enfin… d’Héraklès. Ou d’Hercule… ?

Deux marionnettistes loufoques et passionnés tentent de raconter ce mythe et d’éduquer, grâce à lui, la jeune génération

qui construira demain un monde meilleur. Évidemment, ils vont vite se faire dépasser par les évènements et cela risque de dégénérer… mais heureusement, Zeus veille au grain.

Dès 7 ans, organisé par l’association Promotion et Animations Rurales 10 .

Salle des fêtes Nançay 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 81 35

English :

A play for young audiences presented by the company Jeux de Vilains.

L’événement Théâtre Héraklès Nançay a été mis à jour le 2026-01-15 par OT SAULDRE ET SOLOGNE