Nançay

Randonnée de printemps

Club House du tennis Nançay Cher

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 09:30:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

L’Association Nançay Nature Randonnée et l’ANA vous convient à leur randonnée de printemps

l’Association Nançay Nature Randonnée, en partenariat avec l’ANA, vous propose une expérience conviviale et accessible à tous. Partez à la découverte des paysages de Nançay lors d’une boucle de 7 km, que vous pourrez parcourir à votre rythme à pied ou, de manière plus insolite, en calèche.

Informations pratiques

Départ 9 h 30 (rendez-vous à 9 h 15 au Club House du Tennis).

Tarif 2 € pour les adultes (ouvert à tous).

Le petit plus Un pot de l’amitié vous sera offert dès 11 h 30.

Attention les places en calèche sont limitées ! Réservez la vôtre avant le 7 mai par mail ou téléphone. 2 .

Club House du tennis Nançay 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 83 55 malapertl@orange.fr

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English :

Winter hike organized by the Nançay Nature Randonnée association on Sunday February 9, 2025.

L’événement Randonnée de printemps Nançay a été mis à jour le 2026-04-28 par OT SAULDRE ET SOLOGNE