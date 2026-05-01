Randonnée de printemps Nançay
Randonnée de printemps Nançay jeudi 14 mai 2026.
Nançay
Randonnée de printemps
Club House du tennis Nançay Cher
Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 09:30:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
L’Association Nançay Nature Randonnée et l’ANA vous convient à leur randonnée de printemps
l’Association Nançay Nature Randonnée, en partenariat avec l’ANA, vous propose une expérience conviviale et accessible à tous. Partez à la découverte des paysages de Nançay lors d’une boucle de 7 km, que vous pourrez parcourir à votre rythme à pied ou, de manière plus insolite, en calèche.
Informations pratiques
Départ 9 h 30 (rendez-vous à 9 h 15 au Club House du Tennis).
Tarif 2 € pour les adultes (ouvert à tous).
Le petit plus Un pot de l’amitié vous sera offert dès 11 h 30.
Attention les places en calèche sont limitées ! Réservez la vôtre avant le 7 mai par mail ou téléphone. 2 .
Club House du tennis Nançay 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 83 55 malapertl@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Winter hike organized by the Nançay Nature Randonnée association on Sunday February 9, 2025.
L’événement Randonnée de printemps Nançay a été mis à jour le 2026-04-28 par OT SAULDRE ET SOLOGNE
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