Le Sablé’stival Nançay
Le Sablé’stival Nançay samedi 11 juillet 2026.
Nançay
Le Sablé’stival
Les Sablés de Nançay Nançay Cher
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 17:00:00
fin : 2026-07-11 02:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Le Sablé’stival revient pour une 2ème édition !
Au programme
– 3 concerts live pour mettre l’ambiance Blue Zephyr Teamrock-91 DJ Engze
– 2 foodtrucks pour régaler vos papilles
– Une buvette pour se rafraîchir
Et plein d’autres surprises à découvrir sur place ! 5 .
Les Sablés de Nançay Nançay 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 81 19
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English :
The Sablé?stival returns for a 2nd edition!
L’événement Le Sablé’stival Nançay a été mis à jour le 2026-04-30 par OT SAULDRE ET SOLOGNE
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