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Le Sablé’stival Nançay

Le Sablé’stival Nançay

Le Sablé’stival Nançay samedi 11 juillet 2026.

Adresse : Les Sablés de Nançay

Ville : 18330 Nançay

Département : Cher

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif

Nançay

Le Sablé’stival

Les Sablés de Nançay Nançay Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 17:00:00
fin : 2026-07-11 02:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Le Sablé’stival revient pour une 2ème édition !
Au programme
– 3 concerts live pour mettre l’ambiance Blue Zephyr Teamrock-91 DJ Engze
– 2 foodtrucks pour régaler vos papilles
– Une buvette pour se rafraîchir

Et plein d’autres surprises à découvrir sur place ! 5  .

Les Sablés de Nançay Nançay 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 81 19 

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English :

The Sablé?stival returns for a 2nd edition!

L’événement Le Sablé’stival Nançay a été mis à jour le 2026-04-30 par OT SAULDRE ET SOLOGNE

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