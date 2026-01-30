La Nuit VIP

Pôle des Etoiles Nançay Cher

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

La veille de la Nuit des Étoiles de Nançay, l’équipe du Pôle des Étoiles vous propose de participer à une soirée VIP pour observer le ciel en petit comité ! Profitez d’un accès privilégié au Pôle des Etoiles lors d’une soirée privée !

Par petits groupes, vous découvrirez la puissance des instruments d’observation des astronomes amateurs de la Société d’Astronomie Populaire du Centre les splendeurs du ciel nocturne se dévoileront sous vos yeux* ! Vous profiterez également d’un accès privilégié à notre scénographie sur les Sciences de l’Univers et à l’exposition Ex Machina les machines simples.

Enfin, vous assisterez à une séance de planétarium passionnante et à diverses démonstrations aussi scientifiques que ludiques !

Le nombre de places disponibles est limité réservation obligatoire

Les observations du ciel se font en extérieur prévoir une tenue adaptée aux condition météo

* En cas de conditions météo défavorables à l’observation du ciel, une activité de remplacement sera proposée aux participants. 20 .

Pôle des Etoiles Nançay 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 18 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the eve of Starry Night, the Pôle des Étoiles team invites you to take part in a VIP evening to observe the sky in a small group!

L’événement La Nuit VIP Nançay a été mis à jour le 2026-01-30 par OT SAULDRE ET SOLOGNE