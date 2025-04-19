Expositions d’été

Galerie Capazza Nançay Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:30:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Un lieu unique en pleine nature, pensé comme un havre de paix, pour favoriser la rencontre avec les œuvres de 98 artistes contemporains de renom

Céramique, estampe, orfèvrerie, peinture, dessin, photographie, sculpture, verre la galerie abrite en permanence plusieurs centaines d’oeuvres sélectionnées avec soin

Fondée en 1975 par Gérard et Sophie Capazza, la galerie a été reprise il y a onze ans par Laura et Denis Capazza-Durand ayant à cœur, avec leur équipe, de partager avec vous leur passion.

Découvrez le cycle d’exposition de cet été

– Nina Maller, lithographie dessin

– Jean-François Fouilhoux, céramique

– Jean-Louis Kolb, peinture

– Vladimir Zbynovsky, sculpture 5 .

Galerie Capazza Nançay 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 80 22 contact@galerie-capazza.com

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English :

Discover the second cycle of exhibitions at Galerie Capazza

L’événement Expositions d’été Nançay a été mis à jour le 2026-03-10 par OT SAULDRE ET SOLOGNE