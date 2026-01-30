Journées Européennes du Patrimoine Nançay

Journées Européennes du Patrimoine

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Pôle des Étoiles s’associe à l’Observatoire de radioastronomie de Nançay pour une journée de découvertes !

Lors de cette journée, vous accéderez librement à notre exposition permanente consacrée aux sciences de l’Univers, ainsi qu’à l’exposition temporaire Retrogaming retour vers les jeux vidéo spatiaux.

Des présentations commentées du ciel seront également proposées au planétarium par notre équipe d’animateurs (4 € séance à réserver préalablement).

L’Observatoire Radioastronomie de Nançay, situé à proximité immédiate du Pôle des Étoiles, ouvrira également ses portes au grand public. Vous pourrez notamment assister à des conférences, visiter les instruments d’observation du ciel, faire des promenades en calèche et profiter d’activités ludiques scientifiques. .

Pôle des Etoiles Nançay 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 18 16 contact@poledesetoiles.fr

On the occasion of the European Heritage Days, the Pôle des Étoiles joins forces with the Nançay Radio Astronomy Observatory for a day of discovery!

