Découvrez l’Observatoire de radioastronomie aux côtés de l’un de nos médiateurs scientifiques !

Sous la lumière de la Lune, les instruments emblématiques de l’Observatoire de Nançay prennent une nouvelle dimension. Cette visite atypique est l’occasion de convier les esprits de ce site si particulier pour découvrir les anecdotes, les histoires et les grands évènements qui ont marqué les débuts de cet observatoire toujours en activité.

En pleine nuit, au beau milieu des forêts de Sologne, vous profiterez d’une visite intimiste au pied de machines imposantes !

Parcours de 2 kilomètres en extérieur pensez à vous munir d’une tenue adaptée et de chaussures confortables.

Nombre de places disponibles limité réservation obligatoire. 15 .

Discover the Radio Astronomy Observatory with one of our scientific mediators!

