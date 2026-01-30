La Nuit des Etoiles Nançay

La Nuit des Etoiles

Depuis 1991, la Nuit des Etoiles, initiées par l’Association Française d’Astronomie, est l’occasion de se rassembler et faire découvrir l’astronomie au gré de plus de 300 manifestations sur le territoire.

La Nuit des Étoiles de Nançay s’inscrit dans un programme national visant à faire découvrir l’astronomie au grand public. Associé depuis près de 20 ans à la Société Astronomique Populaire du Centre, l’équipe du Pôle des Étoiles organise chaque année un événement ouvert à tous et gratuit, qui séduira les passionnés d’astronomie comme les novices ! Un seul objectif la vulgarisation scientifique et le partage !

Chaque année au mois d’août, les splendeurs du ciel nocturne se révèlent au plus grand nombre, lorsque l’essaim d’étoiles filantes des Perséides est le plus visible. Loin de la pollution lumineuse des grandes villes, le village de Nançay sera à nouveau un site d’observation astronomique privilégié. .

Stade Nançay 18330 Cher Centre-Val de Loire

Since 1991, the Nuit des Etoiles, initiated by the Association Française d’Astronomie, has been an opportunity to get together and discover astronomy at over 300 events across the country.

