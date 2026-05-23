Nançay

Marché nocturne

Petit élevage Nançay Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 17:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Vivez un Marché Nocturne au Petit Élevage . Au programme producteurs, artisans et musique, le tout pour une belle action solidaire. Un événement à ne pas manquer !

Le vendredi 5 juin 2026, dès 17h30, la Ferme de Nançay vous ouvre ses portes pour une soirée festive et conviviale au Petit Élevage. Organisé par le DAME Sologne Les PEP 18, cet événement solidaire est ouvert à tous.

Partez à la rencontre des producteurs locaux et des artisans créateurs pour découvrir les richesses et le savoir-faire du terroir. Côté animations, vous profiterez d’un concert et d’une ambiance musicale tout au long de la soirée. Pour vous restaurer, des food trucks seront présents, notamment celui d’Adrienne & Jean.

Une belle occasion de partager un moment authentique en famille tout en soutenant une action solidaire. .

Petit élevage Nançay 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 62 42

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English :

Experience a Marché Nocturne at the Petit Élevage . On the program: producers, craftsmen and music, all in the name of solidarity. An event not to be missed!

L’événement Marché nocturne Nançay a été mis à jour le 2026-05-23 par OT SAULDRE ET SOLOGNE