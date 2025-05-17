Planétarium des tout-petits

Pôle des Etoiles Nançay Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 11:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-02-28 2026-05-23 2026-07-04 2026-10-17 2026-12-12

Guidés par les douces voix de deux conteuses, vos enfants découvrent la magie des mystères de l’Univers !

Ce spectacle conté et musical est proposé sous le dôme du planétarium où est projetée une reproduction d’un ciel nocturne étoilé.

Les jeunes participants (âgés de 18 mois à 5 ans) doivent être accompagnés d’un adulte pour assister au spectacle.

11h (pour les 18 mois 3 ans) | 11h30 (pour les 3 5 ans) 12 .

Pôle des Etoiles Nançay 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 18 16 contact@poledesetoiles.fr

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English :

Guided by the sweet voices of two storytellers from the Improcontée troupe, your children will discover the magic of the mysteries of the Universe!

L’événement Planétarium des tout-petits Nançay a été mis à jour le 2026-01-30 par OT SAULDRE ET SOLOGNE