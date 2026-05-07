Atelier plantations (dès 7 ans) BFM Centre-ville Limoges

Limoges

Atelier plantations (dès 7 ans)

BFM Centre-ville 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 15:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Rejoignez les équipes de la bibliothèque pour un après-midi plantations avec la Mission Patrimoine Naturel de la municipalité. Vous pourrez apprendre à planter et prendre soin des végétaux tout en découvrant des astuces pour un jardin épanoui. Un moment ludique et éducatif à ne pas manquer.

Inscriptions auprès de la bibliothèque. .

BFM Centre-ville 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00

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English :

L’événement Atelier plantations (dès 7 ans) Limoges a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Limoges Métropole