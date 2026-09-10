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Atelier plantes médicinales & création de tisane La Grande École Le Havre

lundi 21 septembre 2026 · La Grande École · Le Havre

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 21 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
La Grande École
Adresse
6 Rue Gustave Lennier
Ville
76600 Le Havre
Département
Seine-Maritime
Tarif

Le Havre

Atelier plantes médicinales & création de tisane

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21 18:30:00
fin : 2026-09-21

Date(s) :
2026-09-21

Et si vous preniez le temps de redécouvrir les plantes qui nous entourent ?
Lors de cet atelier animé par Julie Arqué, herbaliste, partez à la découverte des plantes médicinales et de leurs usages à travers une expérience sensorielle, ludique et conviviale.

Au programme découverte et reconnaissance des plantes, échanges autour de leurs bienfaits, de leurs usages et des précautions à connaître, puis dégustation de différentes plantes.

Pour terminer, place à la création composez votre propre tisane personnalisée selon vos envies et repartez avec votre préparation à savourer chez vous.

Une parenthèse entre nature, découverte et gourmandise, accessible à toutes et tous.
Sur inscription   .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08  contact@la-grande-ecole.com

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English : Atelier plantes médicinales & création de tisane

L’événement Atelier plantes médicinales & création de tisane Le Havre a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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